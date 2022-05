Académica debate treino e níveis de competição

A Secção de Futebol da Associação Académica de Coimbra vai organizar, no próximo dia 28 de maio, um seminário intitulado "O Treino e os vários níveis de competição no futebol nacional". Esta iniciativa, em parceria com a Associação de Futebol de Coimbra, trará até Coimbra nomes como André Seabra, da Federação Portuguesa de Futebol, Rui Quinta, Vítor Manuel, treinadores de futebol, bem como Vítor Bruno e Eduardo Oliveira, da estrutura do FC Porto, entre outros.Entre os momentos de serão, por certo, de muita aprendizagem e troca de experiência, destacam-se os temas "da competição Distrital à Competição Nacional", "a importância do futebol na promoção da saúde e qualidade de vida na sociedade", "o treino de Guarda-redes nas suas múltiplas vertentes", "treinador de futebol: Contextos de treino em processo defensivo e ofensivo" e "estrutura do microciclo de treino e a relação treinador principal/treinador adjunto em contexto familiar".O evento, que também poderá ser visto online, decorre no Auditório Prof. Dr. Rui Alarcão, na Faculdade de Ciências do Desporto e Ciências do Desporto (Estádio Universitário). A inscrição deve ser feita aqui Para além de ser um dos palestrantes, Francisco Andrade, ex-treinador da Briosa e figura incontornável da história dos estudantes e de Coimbra, será também homenageado nesta iniciativa. O técnico da inesquecível final da Taça de Portugal de 69, que opôs a Briosa ao Benfica, fará parte da mesa redonda com Vítor Manuel, Vítor Bruno e Eduardo Oliveira.