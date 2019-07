Académica e os desacatos no jogo com o Benfica: «Não pactuamos com este tipo de comportamentos»

Da queda arrepiante de um adepto ao pânico: as imagens dos desacatos que interromperam o Académica-Benfica



A Académica condenou os incidentes ocorridos nas bancadas na primeira parte do jogo de sábado com o Benfica, que resultaram num ferido - José Dinis fraturou a vértebra D12 e pode ter de ser operado. Num comunicado publicado no seu site, a Briosa diz que "não pactua com este tipo de comportamentos e está totalmente disponível para colaborar com as autoridades competentes na identificação dos responsáveis pelo sucedido".A direção dos estudantes acrescenta que "está em contacto directo com o adepto ferido e já disponibilizou todos os meios à disposição do clube para o que for necessário para a sua recuperação.""O futebol é um desporto para as famílias e nada nos dá mais prazer e alegria do que ver as bancadas repletas de espectadores de todas as idades a assistirem a um jogo, seja no Estádio Cidade de Coimbra ou noutro recinto desportivo.Vem assim, a Direcção da AAC/OAF condenar veementemente todos os actos de violência nomeadamente os distúrbios ocorridos ontem no Estádio Cidade de Coimbra, durante a primeira parte do encontro entre a Académica e o SL Benfica.Lamentamos profundamente que no nosso estádio um adepto tenha sofrido ferimentos, tendo mesmo sido transportado para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, onde se encontra hospitalizado.A Direcção da Académica não pactua com este tipo de comportamentos e está totalmente disponível para colaborar com as autoridades competentes na identificação dos responsáveis pelo sucedido.O Presidente da Direcção da Académica, Pedro Roxo, está em contacto directo com o adepto ferido e já disponibilizou todos os meios à disposição do clube para o que for necessário para a sua recuperação."