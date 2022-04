Académica em risco de descer à Liga 3 vai a votos a 15 de maio

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As eleições para a Associação Académica de Coimbra-Organismo Autónomo de Futebol realizam-se no dia 15 de maio, de acordo com a decisão da mesa da Assembleia Geral, que escolheu o primeiro dia previsto nos estatutos, foi anunciado esta quinta-feira.

Numa comunicação na página da "briosa" na Internet, a mesa da Assembleia Geral informa que as candidaturas devem dar entrada na secretaria do clube até às 20:00 do dia 30 de abril.

A votação decorre num domingo, no mesmo dia em que a Académica recebe o Farense, na última jornada da Liga Sabseg, quando a descida de divisão é praticamente certa.

Os estudantes ocupam a última posição da tabela classificativa, com 15 pontos em 28 jogos, a 11 do antepenúltimo posto, que dá acesso ao playoff de luta pela permanência, quando faltam seis jornadas para o final.

A Académica é liderada há cinco anos por Pedro Roxo, que assumiu a presidência depois da saída de Paulo Almeida e venceu as últimas eleições, realizadas há três anos, contra o médico Joaquim Reis.