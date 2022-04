Académica empata e confirma histórica descida à Liga 3

A Académica, um dos clubes históricos do futebol português, atingiu este sábado o ponto mais baixo em 134 anos de história, ao ver confirmada a queda ao terceiro escalão (à Liga 3). Uma despromoção que já vinha sendo anunciada nas últimas semanas, mas que acabou apenas confirmada esta manhã, com o empate diante do Penafiel, que mantém a formação de Coimbra na última posição, com somente 16 pontos em 30 jogos, menos 13 do que Varzim e Sp. Covilhã, as duas equipas que ocupam as primeiras posições acima da zona de descida.Isto porque, e ainda que vencesse os quatro jogos até final, o máximo que os estudantes podem alcançar são os 28 pontos. Só que pelo meio ainda há um Académica Viseu–Trofense, o que faz com que uma destas equipas – ou as duas – conquistem pontos, o que faz com que essa ‘meta’ não seja suficiente para salvar a Briosa. O jogo acabou, por isso, com uma monumental assobiadela por parte dos adeptos e alguns jogadores em lágrimas.O clube de Coimbra, fundado em 3 de novembro de 1887, toca assim o ponto mais baixo da longa história, após 64 presenças no escalão principal, registo apenas superado por Benfica, FC Porto, Sporting, Belenenses, Vitória de Guimarães, Vitória de Setúbal e Sporting de Braga, e 24 no secundário. Longe vão os tempos de glória na primeira divisão e a tangente ao título efetuada na época 1966/67, em que terminou no segundo lugar, atrás do Benfica de Eusébio, num historial em que se destacam também as duas conquistas na Taça de Portugal, em 1939 e 2012.