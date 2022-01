Académica garante ter só 13 jogadores e queixa-se do Rio Ave

Após o pedido por parte da Académica para que os vilacondenses aceitassem o adiamento do jogo, marcado para amanhã, os estudantes assumem que têm um número mínimo para irem a jogo, mas criticam o facto do jogo se realizar na data prevista.Recorde-se que os estudantes têm cinco jogadores infetados com Covid-19, somando-se dois lesionados, dois castigados e um jogador ao serviço da CAN. Assim, e porque os dois reforços - Kalindi e Luis Aurélio - ainda não estão inscritos, são apenas 13 os jogadores disponíveis, uma vez que Soares continua com um processo disciplinar e por isso afastado do grupo de trabalho."Vem a Direção da AAC/OAF informar que solicitou formalmente à Direção do Rio Ave e à Liga Portugal o adiamento do jogo com a equipa de Vila do Conde a contar para a 18a jornada da Liga Portugal Sabseg. Apesar de, regulamentarmente, a Académica ter o número mínimo de jogadores aptos para a realização da partida, temos disponíveis apenas 13 jogadores do plantel principal, sendo que alguns deles se limitaram a uma sessão de treino, após o regresso dos respetivos períodos de isolamento e com as consequências conhecidas, ou seja, embora regulamentarmente aptos, não estão fisicamente aptos.Lamentavelmente, a única resposta da Direcção do Rio Ave até ao momento apenas remete a decisão para Liga. Esta atitude da Direção do emblema vila-condense, a confirmar-se que não responderá ao nosso repto, ou que o fará negativamente, ficará indelevelmente pautada pela falta de fair-play.Mesmo assim e não deixando de lamentar a situação, se a mesma se confirmar, subiremos ao campo! Iremos à luta com os jogadores que temos, mas com a coragem que nos caracteriza e que nos granjeou o epíteto de Briosa. Iremos, contra tudo e contra todos, com a força da nossa vontade e das nossas convicções, conscientes que, é sempre preferível perder um jogo de futebol, do que perder a face…Aos nossos sócios e adeptos, deixamos também uma palavra. Sabemos que nunca nos abandonam, mas o vosso apoio, neste momento particularmente difícil, é ainda mais fundamental. Apoiem a equipa mais do que nunca, para que amanhã não sejamos apenas 13."