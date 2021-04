Académica junta-se a campanha de prevenção contra os maus tratos na infância e na juventude

A Académica anunciou esta sexta-feira em comunicado que se associou à 11.ª campanha de prevenção contra os maus tratos na infância e na juventude, a qual está em vigor durante este mês na cidade de Coimbra.





Nesse sentido, serão promovidas algumas ações, em apoio ao 'Movimento do Laço Azul', dentro das quais "a construção de um laço gigante na sua Academia (já realizada) e a sensibilização no jogo Académica X GD Chaves no dia 24 de Abril, com o registo de uma foto do 11 inicial da Briosa com uma placa alusiva a esta causa", como se pode ler.Reconhecendo a importância do contributo de todos, a Associação Académica de Coimbra/Organismo Autónomo de Futebol associou-se à 11ª campanha de prevenção contra os maus tratos na infância e na juventude, em curso durante o mês de Abril, em Coimbra.Durante este período, a Associação Académica de Coimbra/O.A.F. promove diversas ações junto dos seus atletas, sendo as mais relevantes a construção de um laço gigante na sua Academia (já realizada) e a sensibilização no jogo Académica x GD Chaves no dia 24 de Abril, com o registo de uma foto do 11 inicial da Briosa com uma placa alusiva a esta causa.O "Movimento do Laço Azul" surgiu em 1989 e simboliza a luta contra os maus-tratos a crianças e jovens, relembrando o papel de cada cidadão no despertar das consciências para a prevenção, promoção e proteção dos seus direitos.Somos Briosa!