Académica oficializa Fatai

A Académica assegurou a contratação de Fatai. O extremo, de 25 anos, assinou contrato até final da temporada, aumentando assim as soluções de Rui Borges para o ataque.

Depois de se ter notabilizado ao serviço do Leixões e do Sp. Covilhã, entre 2016 e 2018, Fatai representou P. Ferreira, Chaves e, na temporada passada, o Varzim, clube pelo qual fez 33 jogos e marcou três golos. Apesar do interesse do clube poveiro em renovar com o nigeriano, o acordo não foi alcançado, permitindo, agora, que o avançado assinasse pela Briosa a custo zero.

Recorde-se que a direção academista continua a tentar compor o plantel com o objetivo de lutar pelos lugares cimeiros da classificação da 2ª Liga. As saídas foram muitas e, por isso, tem sido necessário contratar em igual número.