Académica punida com jogo à porta fechada no seguimento de particular com o Benfica

Da queda arrepiante de um adepto ao pânico: as imagens dos desacatos que interromperam o Académica-Benfica



Da queda arrepiante de um adepto ao pânico: as imagens dos desacatos que interromperam o Académica-Benfica

A Académica foi punida com um jogo à porta fechada e uma multa de 4.182 euros pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol no seguimento do particular realizado frente ao Benfica, a 13 de julho. O CD da FPF condenou o clube de Coimbra por "entrada ou permanência no terreno de jogo ou na zona técnica de pessoas não autorizadas", "violação de dever legal relativo à organização ou segurança de espetáculo desportivo", "ofensas corporais a espectadores e outras pessoas" e "comportamento incorreto do público". A decisão é passível de recurso por parte dos estudantes.Os encarnados foram punidos com uma multa de 510 euros por comportamento incorreto do público.Recorde-se que o Estádio Cidade de Coimbra presenciou desacatos nas bancadas que motivaram a interrupção do encontro.