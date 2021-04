Académica quer terminar ciclo negativo

O momento da Académica não é positivo. Sem qualquer triunfo nos últimos quatro jogos – uma derrota e três empates -, os estudantes têm, no sábado, um importante compromisso com o FC Porto B. Em causa está, claro, a possibilidade de a equipa de Rui Borges se manter na luta pelos lugares de subida, mas também a vontade de colocar um ponto final no ciclo de jogos sem ganhar.

A última vez que a Académica esteve tanto tempo sem vencer aconteceu há quase um ano e meio. Na altura, em 2019, a formação orientada por João Carlos Pereira ficou todo o mês de novembro sem ganhar, vencendo, ao fim de quatro jogos, o Casa Pia, por 3-1. Este é mais um dado para o duelo com a equipa B dos dragões, com a Liga Sabseg a entrar numa fase decisiva.