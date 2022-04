Académica reage à morte de Kalindi e justifica rescisão em março

A Académica reagiu à morte de Kalindi , lateral brasileiro de 28 anos que tinha rescindido o seu contrato com os estudantes há duas semanas, depois de ter chegado a Coimbra como reforço no mercado de Inverno.Em comunicado, nas redes sociais, a Briosa lamentou o desaparecimento do jogador e justificou as razões que levaram à rescisão contratual. "O atleta brasileiro foi um dos reforços de janeiro da nossa equipa, mas devido a problemas físicos detetados posteriormente, clube e jogador chegaram a acordo para a rescisão de contrato", pode ler-se.