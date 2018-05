Continuar a ler

"António Arnaut era um entusiasta e sócio fervoroso da Académica. Associado da Briosa há mais de 60 anos, fica na história do nosso país pelo inexcedível contributo em diversas áreas. À Família enlutada, a direção da AAC/OAF endereça as mais sentidas condolências", prossegue.António Arnaut, advogado, nasceu na Cumeeira, Penela, distrito de Coimbra, em 28 de janeiro de 1936, e estava internado nos hospitais da Universidade de Coimbra.Presidente honorário do PS desde 2016, António Arnaut foi ministro dos Assuntos Sociais no II Governo Constitucional, Grão-Mestre do Grande Oriente Lusitano e foi agraciado com o grau de Grande-Oficial da Ordem da Liberdade e com a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade.Poeta e escritor, António Arnaut envolveu-se desde jovem na oposição ao Estado Novo e participou na comissão distrital de Coimbra da candidatura presidencial de Humberto Delgado.