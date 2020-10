Académica reforça defesa com Fabiano Slva

O defesa-direito brasileiro Fabiano Silva é o mais recente reforço da Académica, por empréstimo do Sp. Braga, anunciou esta sexta-feira o clube da 2.ª Lga.

O jogador, de 20 anos, passa a ser opção para a direita do setor recuado da 'briosa', que nas primeiras jornadas ficou privada de Mike e de João Simões, ambos a contas com lesões com gravidade.

O atleta ingressou na formação 'arsenalista' em 2018, ainda como júnior, tendo na época anterior atuado duas vezes pela equipa principal, em partidas contra o FC Porto e Aves.