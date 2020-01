Académica rescinde com avançado Chérif

O avançado Chérif e a Académica rescindiram o contrato por mútuo acordo, anunciou o clube da 2.ª Liga.

O atleta da Guiné-Conacri, contratado no último dia do mercado de transferência do verão, somou 179 minutos em jogos da II Liga de futebol, não tendo apontado qualquer golo.

Chérif é o quarto reforço desta época dos 'estudantes' a sair a meio da época, depois do colombiano Daniel Mantilla, de 23 anos, e dos brasileiros Romário de Souza e Matheus Mancini.