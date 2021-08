Académica tem de receber Varzim em casa emprestada na segunda jornada da 2ª Liga

A Académica vai ter de receber em casa emprestada o Varzim, na segunda jornada da 2ª Liga, em 14 de agosto, devido à substituição do relvado do Estádio Cidade de Coimbra.

Em comunicado, a Câmara de Coimbra, proprietária do estádio, informou que a substituição do relvado, consignada na quinta-feira, vai demorar cerca de duas semanas.

De acordo com o calendário da 2ª Liga, a briosa devia realizar o segundo jogo da temporada no seu reduto, no dia 14 de agosto, mas terá de jogar em casa emprestada.

A aquisição e instalação de um novo relvado representa um investimento do município de Coimbra de quase 143 mil euros, anunciou a aquela autarquia.

"Esta necessidade surgiu depois de dois concertos memoráveis de Andrea Bocelli no Estádio Municipal Cidade de Coimbra, a primeira vez que o tenor italiano atuou num estádio de futebol em Portugal", justifica a Câmara.

Os estudantes iniciam o campeonato da 2ª Liga no domingo, com uma deslocação a Vila do Conde, para defrontar o Rio Ave, a partir das 14:00.

Na segunda jornada, a 14 de agosto, que estava prevista disputar-se em Coimbra, a Académica recebe o Varzim, não se conhecendo, para já, o local onde vai decorrer a partida.