Académica tem novo investidor

Port It Group é o nome do novo patrocinador da Académica, cuja ligação entrará em vigor na próxima temporada.





Trata-se de uma empresa com vários ramos de actividade, dadas as subsidiárias relacionadas a alta costura, promoção de eventos, destinos turísticos e agenciamento de carreiras artísticas, mas que também já se encontra implementada no futebol profissional português pela relação comercial entretanto estabelecida com Benfica e FC Porto ao nível das bebidas energéticas que cada clube disponibiliza no mercado.