Académica tem proposta para aquisição de 49% do capital social de uma SAD

A Académica anunciou esta segunda-feira que recebeu uma proposta para a aquisição de 49% de uma SAD, que os estudantes não têm constituída. "Estamos em condições para proceder à sua apresentação aos sócios e de mais interessados", garantiu a Briosa em comunicado.

Estimados sócios,

A Direcção da Associação Académica de Coimbra – Organismo Autónomo de Futebol, vem informar que recebeu uma proposta formal para aquisição de 49% do capital social de uma SAD, caso seja do interesse dos seus associados a alteração do modelo societário actual.

Após vários meses de negociações de forma a garantirmos a melhor proposta possível para a Académica OAF que assegure os seus interesses, na perspetiva do seu equilíbrio financeiro e na defesa da sua missão desportiva e social na cidade de Coimbra e no contexto nacional, estamos em condições para proceder à sua apresentação aos sócios e de mais interessados.

Para avançarmos com a sua concretização iremos, nos próximos dias,

1. solicitar o agendamento de um Conselho Académico.

2. planificar uma reunião geral de sócios.

3. pedir a marcação de uma Assembleia Geral extraordinária para o mais breve possível.

As datas destes eventos serão informadas muito brevemente, uma vez que queremos garantir as disponibilidades de todos os órgãos sociais da AAC/OAF e a ausência de jogos da nossa equipa principal.

Nesses momentos, apresentaremos os termos da proposta, identificação dos investidores e estaremos disponíveis para esclarecimentos adicionais. Posteriormente será então efetuada a votação em AG.

Saudações Académicas.