Ação solidária une adeptos da Académica

Muitas vezes se diz que futebol é muito mais do que... futebol. Um grupo de adeptos da Académica pretende dar razão a esta ‘máxima’, tendo-se juntado para uma ação solidária que já move vários jogadores da equipa principal, como Bruno Teles, João Mário, Fábio Vianna, Dani, Xavi ou Guima, mas que promete mais ainda.





Em causa está a criação de uma página no Facebook com o objetivo de angariar dinheiro para ajudar uma adepta da Académica, com 65 anos, que por diversas circunstâncias ficou sem poder pagar a casa onde mora e, por isso, prestes a ser desalojada. Raquel Maricato, um dos rostos deste movimento solidário, mostra-se satisfeita pela forma como muitos já se associaram à causa. "Falamos de uma pessoa que já sofreu muito, com a morte de dois filhos adolescentes, e que encontrou na Mancha Negra uma família. Sempre esteve lá quando precisámos. É uma espécie de mãe para todos nós", sublinhou a adepta da Briosa.O leilão das camisolas decorre na página ‘Por uma causa Briosa’ e só na primeira semana conseguiu angariar perto de 1000 euros, valor que impediu o desalojamento. Agora, muitas outras figuras do futebol português prometem não esquecer esta história e tornar a ajuda ainda maior.