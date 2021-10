Adeptos da Académica pedem eleições

Tal como já tinha acontecido na noite de domingo para segunda-feira, também na madrugada desta terça-feira foram colocadas tarjas junto da entrada da Academia Briosa XXI, contestando o momento atual da Académica.





Novamente com a assinatura da claque Mancha Negra, a direção, presidida por Pedro Roxo, foi a principal visada. "Cenário deprimente, AG urgente" e "Académica pujante, eleições avante" foram as mensagens deixadas pelos adeptos, que contestam os resultados e exibições da equipa, que ainda não tem qualquer vitória esta temporada, seguindo no último lugar da Liga Sabseg, mas também a ausência de informação por parte do clube sobre o verdadeiro estado da instituição.Ao queapurou, deverá ser marcada para meados de novembro uma Assembleia-Geral extraordinária, possivelmente entre o dia 19 e 21, onde os sócios poderão debater o atual momento do clube e encontrar soluções para o futuro.