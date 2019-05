Adeptos da Académica tentam agredir Romário Baldé

Um grupo de adeptos da Académica tentou este domingo agredir o futebolista Romário Baldé, no final do jogo com o Sporting da Covilhã, que os estudantes perderam por 2-0, no Estádio Cidade de Coimbra, constatou a Lusa no local.À saída do estádio, o jogador guineense foi confrontado por um grupo de jovens, depois de ao intervalo ter mantido uma acesa troca de palavras com elementos de um grupo que estava na bancada. No início da segunda parte, eram audíveis os impropérios dirigidos ao futebolista.No final, o jogador foi interpelado e, já depois de ter passado o grupo mais numeroso, foi intercetado mais à frente por outro elemento, que lhe atirou cerveja, o que originou confronto físico com intervenção da PSP.O elemento que atacou Romário Baldé foi identificado pela PSP, bem como outros dois indivíduos.A Académica foi hoje surpreendida em casa pelo Sporting da Covilhã, que venceu por 2-0 o jogo da 33.ª e penúltima jornada da II Liga de futebol, entre duas equipas em situação tranquila.No Estádio Cidade de Coimbra, os 'estudantes' despediram-se esta época dos adeptos com uma derrota, o que já não acontecia desde 17 de dezembro, quando a equipa perdeu 1-0 com o Famalicão, uma das duas equipas promovidas ao primeiro escalão, em conjunto com o líder Paços de Ferreira.