Após a derrota caseira com o Ac. Viseu, por 2-1, os ânimos aqueceram no exterior do Estádio Cidade de Coimbra. Revoltados com mais uma desaire dos estudantes, que os afunda ainda mais na tabela classificativa, cerca de meia centena de adeptos aguardaram os jogadores no exterior do recinto, protestando contra a péssima época que o clube vem fazendo. Se com a maior parte a conversa decorreu num tom cordial, tudo ficou bem mais 'quente' na saída de Fatai, com os protestos a subirem de tom.Com a mira apontada a Fernando Alexandre, o grupo aguardou quase duas horas pela sua saída. O diretor desportivo ainda se aproximou da saída do estádio, mas perante o 'cerco' que os adeptos lhe montaram, acabou por regressar ao interior do recinto. Pouco depois, os adeptos desmobilizaram, prometendo, porém, que o coro de críticas não ficará por aqui.