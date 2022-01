Adeptos no treino para exigir resultados

Um grupo de cerca de 20 adeptos da Académica foi esta manhã ao treino da equipa, para exigir aos jogadores o máximo de compromisso nos próximos jogos, com foco especial no duelo deste domingo, contra o Leixões.Depois de assistirem à sessão de treino, os adeptos, muitos deles com ligação à claque Mancha Negra, pediram para falar com os jogadores. Segundo Record apurou, a conversa decorreu num tom cordial e de respeito, com o grupo a exigir que o plantel esteja 100 por cento focado no jogo deste domingo, contra o Leixões.Na antevisão ao jogo, que decorreu logo a seguir, Pedro Duarte abordou esta visita dos adeptos. "Insatisfação está em todos. Na equipa técnica, nos jogadores e na massa adepta. Todos queremos sair o mais rápido desta situação. A conversa foi cordial, educada, não passou disso. Estamos todos insatisfeitos, mas também estamos todos com vontade de sairmos desta posição. Também recebemos palavras de conforto e de incentivo e é nessas palavras que nos vamos segurar e guiar para conquistarmos aquilo que tanto nos faz falta, que são pontos", sublinhou.Recorde-se que a Académica ocupa neste momento o último lugar da classificação, com apenas 8 pontos conquistados, num cenário cada vez mais negro e que aumenta a possibilidade de descida à Liga 3.