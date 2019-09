Afonso Peixoto: «Objetivo é chegar à equipa principal»

A Académica anunciou esta 2.ª feira a assinatura de contrato profissional com Afonso Peixoto. O jovem, que apesar de ter apenas 16 anos já joga na equipa de sub-19, torna-se, segundo informação prestada pela Briosa, no mais novo jogador do clube a assinar contrato profissional, algo que, claro, deixa o jovem central orgulhoso.





"É o concretizar de um sonho. Desde que assinei por este símbolo que o objetivo era assinar contrato profissional e chegar à equipa principal", sublinhou Afonso Peixoto, garantindo que sempre trabalhou "a dar tudo, mesmo quando era a brincar.Elogiando a aposta do clube na formação, o jogador, que há oito anos veste a camisola dos estudantes, pediu ainda aos adeptos que acompanhem mais os jogos da formação.