Afonso Peixoto tenta convencer

São vários os jovens jogadores que tentam agarrar um lugar na equipa principal da Académica. Entre os mais novos, destaque para Afonso Peixoto, de apenas 17 anos, visto pelos responsáveis do clube liderado por Pedro Roxo como um jogador de enorme potencial e que pode ver Rui Borges conceder-lhe algumas oportunidades já esta temporada. O central fez a formação na Briosa, tendo na época passada efetuado 15 jogos e marcado dois golos pelos juniores. Caso chegue à equipa principal dos estudantes, o jogador vai lutar por um lugar no centro da defesa com Zé Castro, Rafael Vieira, Rui Bruno e Silvério.