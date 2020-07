André Farinha assina pela Académica

A Académica anunciou esta terça-feira a contratação de André Farinha, garantindo assim mais um reforço para a temporada 2020/2021.





O defesa-direito, de 22 anos, chega proveniente do Oleiros, equipa onde jogou nas últimas duas temporadas, tendo apontado 4 golos em 57 jogos realizados. Formado no Sporting e no Lusitano de Évora, o jovem esteve ainda no estrangeiro, onde jogou pelo Gibraltar Utd, na época 2017/2018.