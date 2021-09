Arquiteto Dani Costa decisivo na Taça de Portugal

A vitória da Académica na Taça de Portugal, alcançada no prolongamento, no terreno do Alpendorada (2-1), teve igual dose de sofrimento e de importância para o conjunto de Coimbra.





Na estreia de João Carlos Pereira – substituiu Rui Borges no comando da Briosa -, o técnico viu Dani Costa saltar do banco para assinar o golo decisivo. Bem se pode dizer, por isso, que o arquiteto (Dani concluiu recentemente a formação na Universidade de Coimbra) foi o responsável pela construção da primeira vitória dos estudantes em 2021/22.

O jovem, de 21 anos, ganha assim novo fôlego na luta por um lugar no ataque. O brasileiro João Carlos, que chegou a Coimbra por empréstimo do Estoril, tem sido o titular e já marcou nas duas primeiras jornadas da Liga Sabseg.

O próximo adversário é o Ac. Viseu, no sábado, e o objetivo passar por somar o primeiro triunfo no campeonato.