Briosa aprova contas de 2017/18

O Relatório e Contas do exercício de 2017/18 da Académica foi esta segunda-feira aprovado em assembleia geral, após uma votação em que 63% dos sócios pronunciaram-se a favor do documento apresentado pela Direção liderada por Pedro Roxo e os restantes preferiram abster-se.No documento apresentado, os sócios puderam constatar um resultado negativo de cerca de 746 mil euros, relativamente à SDUQ, e de um resultado positivo no Organismo Autónomo de Futebol (OAF), de cerca de 2,3 milhões de euros positivo, incremento que ficou a dever-se, quase em exclusivo, ao acordo alcançado com José Eduardo Simões, ex-presidente da Briosa.Por outro lado, o passivo da SDUQ surge neste relatório com um valor próximo dos 6,4 milhões de euros, enquanto o mesmo valor no OAF é de cerca 3,4 milhões de euros.Durante a reunião, Pedro Roxo lembrou que "as eleições serão marcadas para o período entre 15 de maio e 15 de junho", frisando que o objetivo é "marcar para o mais depressa possível, uma vez que quem vier pode discordar da preparação que for feita".A derrota de domingo com o Estoril, por 1-0, ainda está bem presente no pensamento de todos os academistas, que viram o sonho da subida de divisão ficar bem mais longe. Ainda assim, Pedro Roxo assume que a luta será até ao fim. "É verdade que está difícil, mas não atiramos a toalha ao chão. Com muito menos do que outros, podemos continuar a lutar", frisou.