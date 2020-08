Bruno Teles reforça a defesa da Académica

A Académica de Coimbra oficializou, esta segunda-feira, a contratação de Bruno Teles, lateral-esquerdo brasileiro de 34 anos que na última época representou o Paços de Ferreira.





Formado no Grémio de Porto Alegre, Bruno Teles conta já com uma vasta experiência no principal escalão português de futebol onde já representou clubes como o Vitória de Guimarães, o Rio Ave e ainda o Paços de Ferreira.