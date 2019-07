Francisco Moura reforça a Académica

?? O jovem lateral esquerdo português, Francisco Moura, é o novo reforço da Académica. O jogador, Campeão Europeu pela Selecção Nacional sub-19, é mais uma opção para o lado esquerdo da defesa da Briosa. #BemVindoFranciscoMoura #AUmaSóVoz pic.twitter.com/q0uRw1WjPN — Académica / OAF (@academicaoaf) July 29, 2019

Francisco Moura é o mais recente reforço para a Académica. O lateral-esquerdo de 19 anos, que foi campeão europeu de sub-19 por Portugal, em 2018, chega à equipa orientada por César Peixoto por empréstimo do Sp. Braga."É um desafio muito positivo para mim. Quero dar o meu melhor pela Académica. Quero mostrar o meu valor e o mais importante é estarmos todos felizes no final da época. O objetivo do clube é a subida de divisão e vamos ter que trabalhar muito, dia a dia e jogo a jogo, para que isso aconteça. Espero que seja uma época positiva para os jogadores e para o clube. Que seja repleta de sucesso para todos nós", assegurou Francisco Moura, nas primeiras palavras com a camisola da Briosa.O jogador, que fará 20 anos no próximo mês, destacou as suas principais qualidades. "Sou um jogador rápido, explosivo, com técnica e que cruzo bem", referiu.Com praticamente toda a formação no Sp. Braga, Francisco Moura deixa emblema minhoto pela primeira vez. Na última temporada, o defesa fez praticamente toda a época nos sub-23 do Sp. Braga, tendo ainda registado cinco partidas formação B dos minhotos.