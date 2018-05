Chegou ao fim o processo para encontrar o sucessor de Quim Machado na Académica. Carlos Pinto, de 45 anos, é o nome escolhido por Pedro Roxo, presidente da Briosa, para conduzir a equipa na próxima temporada.O ex-treinador do Santa Clara, que conduziu recentemente os insulares à subida à Liga NOS, está neste momento a concluir o terceiro nível do curso de treinadores, o que lhe permitirá sentar-se no banco como técnico principal da Académica, clube pelo qual assinou um contrato válido por uma temporada.Para além do Santa Clara, Carlos Pinto treinou ainda Tirsense, Freamunde, Tondela, Chaves e P. Ferreira.

Autor: Ricardo Chambel