César Peixoto: «A Académica tem que estar na 1.ª Liga»

Foi ao som de palmas que César Peixoto foi recebido, na tarde desta quarta-feira, na sala de imprensa do Estádio Cidade de Coimbra. Ao lado do presidente Pedro Roxo, o novo treinador dos estudantes mostrou-se confiante para abraçar este desafio."Quero agradecer a aposta que foi feita em mim. Prometo trabalho, competência, organização e capacidade para inovar. Trata-se de um clube histórico, que muito me honra. Sei o objetivo para que venho e acredito no projeto e nas pessoas. Com muito trabalho e empenho da nossa parte, acredito que vamos atingir os objetivos", começou por dizer o técnico, de 39 anos, certo de que deu um passo em frente na sua carreira, depois de ter representado, no ano passado, o Varzim."É um desafio diferente, mas diferente para melhor, uma vez que se trata de um clube com outros objetivos. A pressão para ganhar e para subir de divisão é uma pressão boa. A Académica tem de estar obrigatoriamente na 1.ª Liga", atirou, pedindo, para isso, a ajuda de todos, "direção, equipa técnica jogadores, adeptos e forças vivas da cidade".Com a certeza de que a Académica será um dos candidatos à subida de divisão, "com mais 7 ou 8", César Peixoto prometeu uma equipa "forte e a lutar para vencer todos os jogos, em casa e fora".Com César Peixoto chegam também a Coimbra João Correia (treinador adjunto), Diogo Coutinho (preparador físico) e Rui Viana (fisiologista), que se juntam a João Veloso (observador), que já trabalhou na Académica.O mesmo discurso de otimismo teve Pedro Roxo. "O César Peixoto será o treinador da Académica esta época e, quase de certeza, no próximo ano, porque assinou um contrato de um ano que renova automaticamente em caso de subida. Tenho a certeza que terá muito sucesso", frisou, antes de lhe entregar, pelas mãos de Francisco Andrade – ex-treinador dos estudantes – o cartão de sócio do clube.