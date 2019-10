César Peixoto: «Estamos a construir uma Académica vitoriosa»

A Académicana receção ao Portimonense, em jogo a contar para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, em mais um jogo que colocou frente a frente duas formações de diferentes escalões do futebol português.César Peixoto, treinador da Académica de Coimbra, considerou ser "justo" o triunfo sobre os algarvios e aproveitou para agradecer aos jogadores que "trabalham exaustivamente" para perceber as suas ideias."Foi uma vitória justa, num jogo controlado por nós, em que poderíamos ter feito mais golos. A boa réplica do Portimonense só valoriza a nossa vitória. Os jogadores da Académica foram fantásticos e estão de parabéns, pois esta vitória é inteiramente deles. Quero destacar a qualidade dos jogadores, que acreditam, trabalham exaustivamente e percebem cada vez melhor as ideias do treinador", referiu o técnico da Briosa, em declarações no final do encontro.Depois de conseguir assegurar um lugar na próxima fase da Taça de Portugal, César Peixoto quer agora recuperar posições na 2.ª Liga, onde atualmente ocupa a 11.ª posição na tabela classificativa. Apesar do mau momento na Liga Pro, o técnico de 39 anos acredita que a equipa está a construir um projeto com "boas perspetivas para o futuro"."Estamos a construir uma Académica vitoriosa e com boas perspetivas para o futuro. Ainda hoje, depois de levarmos um soco no estômago [empate do Portimonense], os jogadores acreditaram e deram a volta. Este período [de três vitórias seguidas] não é obra do acaso. A equipa sempre trabalhou e acreditou no que faz diariamente, apesar do início de época complicado. O nosso objetivo agora é recuperar na tabela classificativa [da 2.ª Liga]", concluiu.