César Peixoto garante motivação para visita a Viseu

O treinador da Académica, César Peixoto, afirmou esta quinta-feira, em conferência de imprensa, que a equipa está "motivada depois de uma boa exibição na estreia", frente ao Leixões."Todas as vitórias dão ânimo e motivação. Começar o campeonato assim é fantástico, mas temos de pensar é nos muitos jogos que faltam disputar e temos já um difícil este sábado", frente ao Ac. Viseu, às 11H00."É uma boa equipa, que também vem de uma vitória moralizadora, num terreno difícil. E penso que poderão ser os 'outsiders' este ano, porque têm uma boa equipa, bem organizada e acho que vão dar muito que fazer aos assumidos candidatos", referiu César Peixoto.De resto, o treinador da Briosa acredita que a edição 2019/2020 da 2.ª Liga "vai com toda a certeza ser uma das melhores dos últimos tempos". "Há várias equipas a apostarem [na subida], com bons plantéis e bem organizadas. Não vai haver jogos muito desequilibrados e penso que vai ser uma decisão até final, pautada pelo equilíbrio de forças, apesar dos estilos diferentes de futebol praticados", acrescentou.