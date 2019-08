César Peixoto: «Plantel da Académica dá garantias»

O técnico César Peixoto garante confiança absoluta no plantel academista, lembrando, porém, que com o mercado aberto até dia 2 de setembro, é provável que ainda cheguem reforços a Coimbra."Estou contente com os meus jogadores, que têm dado uma boa resposta e os resultados estão à vista. Ainda assim, assumimos que queríamos subir de divisão e por isso estamos atentos para vermos o que aparece. Provavelmente chegará mais gente, mas se não chegar a Académica tem um plantel que dá garantias", atirou o treinador, durante a antevisão do encontro deste sábado (11 horas), contra o Chaves."A equipa está confiante. Sabemos que será um jogo difícil, complicado, frente a uma boa equipa com um plantel de enorme qualidade", elogiou.A semana ficou marcada pelo anúncio público do, guardião do Chaves que também já foi herói em Coimbra, quando, em 2012, conquistou a Taça de Portugal com a camisola da Académica. César Peixoto não quis perder a oportunidade para se mostrar solidário com o capitão flaviense."Não tive o prazer de ser colega do Ricardo, mas já várias pessoas do clube me disseram o tipo de pessoa e de profissional que ele é. Apesar de no sábado sermos adversário, deixo aqui o meu apoio e de toda a estrutura. O que me dizem é que é um campeão e que vai conseguir vencer, vai conseguir olhar em frente e seguir com a sua vida. No futebol não há rivais, mas sim companheiros de profissão que têm de se apoiar e que se unir para ajudar quem precisa", lembrou.