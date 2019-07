César Peixoto, treinador da Académica, analisou a derrota com o Benfica dizendo que o plantel ainda não está fechado e mantendo a esperança de ver chegar reforços de qualidade aos estudantes."A equipa entrou bem, mas ainda estamos no início e temos muito para trabalhar. Estamos a trabalhar com muitos jovens da equipa sub-23 e dos juniores. O plantel está longe de estar fechado, ainda há muitos reforços para chegar. Muito orgulho nestes jogadores, já se sabe que contra equipas como o Benfica é muito complicado."Os jovens têm demonstrado qualidade, mas precisamos de mais para conseguirmos atingir os objetivos, que não vai ser fácil, mas estamos confiantes e com jogadores de qualidade vamos conseguir."