César Peixoto: «Queremos ter bola e jogar»

A Académica desloca-se este sábado a Portimão, com o objetivo de vencer e, dessa forma, entrar na fase de grupos da Allianz Cup. César Peixoto, técnico dos estudantes, acredita num bom espetáculo de futebol e na qualidade dos seus jogadores.

"A equipa tem acreditado muito no processo, no treino e no modelo de jogo. Tem crescido de jogo para jogo", elogiou, deixando, depois, a receita para a vitória. "Acredito que será um bom espetáculo. Queremos ter bola e jogar. São duas equipas com um futebol positivo", analisou, lembrando que "o Portimonense tem maior responsabilidade, por ser da 1.ª Liga e jogar em casa, mas a Académica quer ir lá fazer um bom resultado", defendeu.