Ciclo dá alguma esperança à Académica

Na listas de prendas de Natal dos adeptos da Académica constaram, por certo, pedidos para que os resultados da equipa sejam melhores no futuro. De facto, o momento é de enorme apreensão e pairam em Coimbra sinais de que é urgente reverter a situação sob pena de a época terminar com uma descida de divisão, que poderá trazer consequências imprevisíveis para o futuro da instituição.

Apesar deste cenário negro, os adeptos agarram-se a uma pequena esperança: a Briosa saiu do último lugar da Liga Sabseg, ainda que em igualdade pontual com o Varzim. Este pormenor, juntamente com o facto de a equipa ter melhorado de rendimento desde que Pedro Duarte foi contratado – com cinco pontos em quatro jogos –, aqueceu, por certo, o Natal dos adeptos, que pedem agora outras prendas para os primeiros dias de janeiro: reforços que possam dar mais qualidade ao plantel.