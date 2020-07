Convite do estrangeiro levou à saída de João Carlos Pereira da Académica

A Académica oficializou este domingo a saída do treinador João Carlos Pereira. A direção do clube tentou a continuidade do técnico, mas uma proposta do estrangeiro foi decisiva para a tomada de decisão.





João Carlos Pereira, numa mensagem revelada pelo emblema estudantil, deixou um agradecimento a toda a estrutura e adeptos da equipa da cidade de Coimbra."Um especial reconhecimento aos talentosos jogadores, a quem desejo o melhor para as respetivas carreiras, pelo seu compromisso e capacidade de trabalho", sublinhou o treinador, não deixando de lamentar "a impossibilidade de levar a nossa aventura até final da prova".