Costinha assina contrato profissional com a Académica

Costinha assinou contrato profissional com a Académica, com uma cláusula de rescisão de dois milhões de euros. O extremo de 20 anos, que na última temporada deu nas vistas nos sub-23 da briosa, já tinha sido integrado no plantel principal no final da campanha como prémio de Rui Borges aos seis golos e seis assistências na Liga Revelação.





O jovem, que fez grande parte da formação no Sporting, é já um dos convocados para o encontro que está agendado para amanhã entre Académica e Portimonense, a valer para a primeira fase da Taça da Liga.