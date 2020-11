Covid-19: Assembleia geral da Académica adiada devido à pandemia

A assembleia geral da Académica, que alinha na 2.ª Liga portuguesa, prevista para esta sexta-feira, ao final da tarde, foi adiada para data a designar, devido à situação da pandemia de Covid-19 na região e no país.

A Mesa da Assembleia Geral (MAG), em comunicado, deliberou adiar a reunião magna e do Conselho Académico, para aguardar "pela evolução da situação epidemiológica em Portugal e em Coimbra, em particular, de modo a estarem reunidas as condições de segurança necessárias e indispensáveis à sua realização".

Em comunicado assinado pelo presidente da MAG, Maló de Abreu, é ainda referido que foram solicitadas informações a "entidades competentes e técnicos abalizados, que desaconselham e se pronunciam desfavoravelmente às realizações dos eventos".

Na ordem de trabalhos, constava a apreciação e votação do relatório e contas da direção da época desportiva 2019/2020 e o orçamento para a época 2020/2021.

A Académica ocupa a terceira posição na 2.ª Liga, com 18 pontos, menos quatro do que o líder Estoril Praia e menos três do que o Mafra, segundo classificado.