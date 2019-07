Daniel Azevedo para a baliza da Académica

A Académica contratou o guardião Daniel Azevedo, de 21 anos, ex-Benfica B. O jogador, que fez toda a formação no Seixal, assina contrato em definitivo com os estudantes, para disputar a titularidade na baliza com Tiago Pereira (ex-Sp. Braga B) e Júlio Neiva.





Daniel Azevedo já participou no encontro de preparação, esta manhã, frente ao Desp. Aves (0-0) , tal como Barnes Osei, o extremo ex-Paços de Ferreira, oficializado ontem.