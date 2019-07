Daniel Costa tenta aprender com Hugo Almeida

São 17 os anos que separam Hugo Almeida e Daniel Costa, quase tantos quantos os que Dani, como é conhecido pelos colegas, tem. Talvez por isso, o jovem atacante, de apenas 18 anos, dá os primeiros passos na equipa principal dos estudantes, com os olhos postos no internacional português. E não parece estar a dar-se mal…

Na passada 3.ª feira, Daniel Costa esteve em destaque no jogo com a U. Leiria, marcando o primeiro golo da vitória da Briosa contra os leirienses, naquele que foi, também, o primeiro golo da pré-época dos academistas. Algo que o jovem já ambicionava.

"Estava a precisar deste golo. É algo que tenho procurado", frisou, assumindo que "faltou alguma calma" para que este surgisse mais cedo. Com o objetivo de jogar na equipa principal da Académica concretizado, Daniel quer continuar a marcar golos e, para isso, conta com a preciosa ajuda de Hugo Almeida. "Em cada treino observo os posicionamentos, porque há detalhes que parecem insignificantes, mas são pormenores que fazem com que haja golo ou não. Ao observar o Hugo Almeida percebe-se o porquê de ele ter chegado lá a cima", defendeu.

Elogios ao treinador

César Peixoto tem dado confiança para que os primeiros passos de Daniel Costa sejam firmes, mas ambiciosos. Também por isso, o atacante sente-se confiante nesta fase da sua carreira. "O treinador é uma pessoa calma, que gosta das coisas com rigor. Cada treino é feito como se não houvesse outro. É um mister que aspira a grandes conquistas", elogiou o jovem, que tem como grandes exemplos Cristiano Ronaldo e Robert Lewandowski, internacional alemão.