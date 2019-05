David Teles: «Quero aproveitar a oportunidade»

João Alves pretende aproveitar os três últimos jogos da temporada para ver em ação alguns dos jovens talentos da Briosa. Entre eles está David Teles, médio ofensivo que tem atuado na equipa de sub-23 sob o comando de Dário Monteiro.O jogador, que esta época soma uma presença na equipa principal dos estudantes – defrontou o Pedras Salgadas, na Taça de Portugal (0-1) -, tem treinado com os mais ‘velhos’ e esta quinta-feira foi o porta-voz do plantel, antes do duelo de sábado com o Cova da Piedade."Tenho vindo-me a preparar desde o início da época, jogando nos sub-23, para me poder mostrar. Agora cabe ao treinador decidir", frisou, admitindo estar agora mais capaz para aproveitar o momento. "Acima de tudo, sinto mais maturidade e confiança. Evoluí, cresci muito, e quando tiver oportunidade quero aproveitá-la a 100 por cento", defendeu.Já sem hipóteses de lutar pela subida de divisão, Teles antevê um jogo difícil no sábado. "É uma equipa que tem como objetivo a permanência, mas o mais importante é fazermos o nosso jogo, não deixando de estar atentos ao perigo que o adversário nos pode causar. Queremos trazer os três pontos", atirou.O movimento criado por alguns sócios da Académica, intitulado ‘Salvar a Briosa’, terminou ontem. O objetivo era angariar dinheiro para fazer face às dificuldades financeiras que a Briosa apresenta. Assim, o movimento apresentou ontem o resultado das várias iniciativas realizadas, que permitem a entrega de 4450,50 € aos funcionários da instituição.