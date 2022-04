«Desonram este clube a cada dia que passa»: a tarja da Mancha Negra antes do jogo com o Penafiel

Pouco antes do início do encontro deste sábado com o Penafiel, que pode ditar a descida da Académica à Liga 3, os adeptos do setor da Mancha Negra, claque dos estudantes, exibiu uma tarja com a seguinte mensagem: "Desonram este clube a cada dia que passa". Apesar das críticas, e assim que a bola começou a rolar no Estádio Cidade de Coimbra, a claque fez questão de apoiar os jogadores, naquele que pode ser um jogo histórico (pela negativa) para a Briosa.