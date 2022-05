Despedida da época com dedicatória especial

Com as bancadas despidas de público no último jogo da época da Académica, diante do Farense, a Mancha Negra fez questão de homenagear Campos Coroa, ex-presidente da Briosa entre 1995 e 2002, falecido na passada segunda-feira.Assim, e ainda antes do apito inicial, a claque academista exibiu uma tarja onde se podia ler "Obrigado por tamanha dedicação e amor à mágica Briosa. Até sempre Campos Coroa". O pedido para a exibição desta tarja foi, inicialmente, recusado, levando, inclusive, a que a Mancha Negra emitisse um comunicado, mas foi depois aceite pelas instâncias responsáveis, proporcionando a homenagem.