Diogo Valente: «Isto não podia acontecer a um clube como a Académica»

A despromoção inédita da Académica da 2.ª Liga, este domingo confirmada, é algo que "não podia acontecer", declara à Lusa Diogo Valente, um antigo 'herói' da 'Briosa', que viveu em Coimbra "o momento mais alto da carreira".

"É triste ver um clube daquela dimensão, com aquelas condições, numa cidade como é Coimbra... é triste. É estranho, é estranho. [...] Isto não podia acontecer a um clube como a Académica", lamenta, em entrevista à Lusa.

Agora no Salgueiros, outro 'gigante' que caiu para fora dos campeonatos profissionais, a que procura voltar há anos, o extremo de 37 anos tem dificuldade em encontrar explicações para o que aconteceu à Briosa, cuja descida foi hoje confirmada com um empate diante do Penafiel.

"A cidade e as pessoas afastaram-se muito. É verdade que os estudantes deixaram de acompanhar, claro que se atravessaram momentos difíceis a nível financeiro, mas não é justificação para chegar a este ponto", considera.

Quatro golos em 36 jogos impressionaram Coimbra e, depois da época inaugural de 2010/11, ficou para mais um ano, que viria a ser histórico para o clube, ao acabar com a conquista da Taça de Portugal frente ao Sporting.

Ao minuto 64 desse jogo, no Jamor, Diogo Valente cruzou, da esquerda, para encontrar a cabeça de Marinho, autor do único tento do encontro.

"É um momento marcante. Foi o momento mais alto da minha carreira, ganhar uma Taça pela Académica, contra um grande do futebol português, e também pela envolvência que houve naquele estádio, a quantidade de pessoas no Jamor. Depois, na chegada a Coimbra, encheram as ruas de gente", recorda o extremo.

Aí, o plantel comentava entre si: "Onde andam estas pessoas noutras épocas?". Isto porque "em momentos de festa estão, mas quando o clube mais precisa...".

Aquele "ambiente de clube grande" fez-se sentir após a conquista da prova 'rainha' do futebol português, mas "porque é que não apoiam jornada a jornada?"

"A Académica podia ser mais forte se as pessoas fossem ao estádio e apoiassem", comenta.

O antigo jogador de Boavista, FC Porto, Sporting de Braga e Leixões, entre outros clubes, acabou por ter duas passagens pela Briosa ao longo dos anos, e ficou perto de um número redondo: foram 99 jogos, com nove golos marcados, em 2010/11, 2011/12 e depois 2013/14.

"[Quando fui para a Académica] encontrei um clube que até hoje me marcou muito. No final dessa época, a minha vontade foi continuar mais um ano precisamente pelo carinho e ambiente naquele clube. As pessoas recebem muito bem, há um ambiente muito bom. [...] Tivemos esse momento histórico, em que a cidade se uniu, com muita esperança e um acreditar muito grande", conta.

Esse ano, e essa conquista, acabam por surgir em cada 'curva' da conversa, já que foi o último grande 'grito' de um dos históricos do futebol português, mas também por se sentir "que a cidade estava com o clube".

A descida 'assusta', porque não se sabe "o que vai acontecer. "Um clube daqueles cair numa realidade de Liga 3, será que vai voltar a reerguer-se? Não sei. São momentos de muita incerteza e julgo que assustam", assume.

A Liga 3 e o Campeonato de Portugal estão 'pejados' de históricos que procuram voltar à ribalta, e Diogo Valente passou os últimos anos em dois deles: no Sporting de Espinho, entre 2019 e 2021, e esta época no Salgueiros.

"Esses clubes não caíram pela garra desta gente e pela gente que é. A Académica já não tem este bairrismo. Isso é o que me assusta mais. Nestes clubes, realmente, vive-se muito [o emblema], e foi esse bairrismo, essa gente, esse amor ao clube, que não deixou estes clubes cair", refere.

Apesar da Mancha Negra, uma "claque que apoia o clube", a falta de uma massa ligada à equipa como em Espinho e no 'nomadismo' do Salgueiros, 'órfão' do Estádio Engenheiro Vidal Pinheiro, pode dificultar um reencontro com o clube.

"A Académica e a cidade têm de voltar a unir-se, as pessoas têm de voltar a acreditar no clube. Só assim podem devolvê-la ao patamar dos últimos anos", refere.

De resto, também Diogo Valente pode estar a caminho da Liga 3, mas em sentido inverso: o Salgueiros, com um plantel que combina juventude com 'craques' com experiência de I Liga, disputa a fase de subida do Campeonato de Portugal.

A histórica Académica, vice-campeã nacional em 1966/67, na melhor das suas 64 presenças na I Liga, caiu hoje, pela primeira vez na sua história, para o terceiro escalão do futebol português.

Os 'estudantes' jogarão a Liga 3 em 2022/23, depois de 88 épocas consecutivas, desde 1934/35, entre a primeira e a segunda divisões do futebol luso, num trajeto que até hoje contava com sete descidas e 24 presenças na divisão secundária.

Esta é a oitava descida da história da Académica, depois de sete do primeiro para o segundo escalão, em 1947/48, 1971/72, 1978/79, 1980/81, 1987/88, 1998/99 e 2015/16.

A histórica vitória na edição 2011/12 da Taça de Portugal, na final do Jamor, reeditou o triunfo da edição inaugural (4-3 ao Benfica, em 1938/39), e deu acesso a uma participação na fase de grupos da Liga Europa, em 2012/13, e a uma vitória também histórica em Coimbra, ante o Atlético de Madrid (2-0).