Posição da Direção-Geral Trava SAD na Briosa

Parece ter sido um ponto final na discussão que nos últimos meses tem alimentado o dia-a-dia na Académica. Perante nova entrevista, dada ao Diário as Beiras, em que Daniel Azenha, presidente da DG da Associação Académica de Coimbra, reitera que o símbolo e o nome da Académica não estão à venda, a Direção da Briosa, liderada por Pedro Roxo, decidiu durante esta quinta-feira retirar da ordem de trabalhos da AG o ponto 4, que previa que os sócios se pronunciassem sobre uma mudança estatutária necessária à criação de uma SAD maioritária.Durante a Assembleia-Geral, Daniel Azenha foi contundente. "Esta casa tem regras e condicionantes. O processo tem sido longo e penoso, mas a nossa posição não se altera. A designação e o símbolo são pertenças da Associação Académica de Coimbra. Se o OAF continuar a fazer parte desta casa, a cedência continuará a acontecer como até agora, por zero euros", frisou. Antes ainda, Pedro Roxo parecia já ter atirado a toalha ao chão. . "Fui contactado esta manhã para que o ponto 4 fosse retirado. Esta decisão surge depois dos últimos acontecimentos. Não me revejo nesta divisão. Aqui não há ‘sadistas’ ou ‘sduquistas’. Somos todos Académica", sublinhou.Perante isto, Maló de Abreu, presidente da Mesa da Assembleia-Geral, prometeu que esta questão não voltará ao debate da Académica. "Enquanto eu for presidente da Mesa da Assembleia-Geral este assunto não se vai voltar a colocar", defendeu.No meio de uma enorme divisão dos sócios, notória em todas as questões que foram aparecendo, o Relatório e Contas da época passada e o orçamento para a corrente temporada foram, ainda assim, aprovados. Nos documentos apresentados, destaque para um passivo da SDUQ de cerca de 7,5 milhões de euros e um resultado negativo líquido do período de cerca de 1,4 milhões de euros. Relativamente ao orçamento para a presente temporada, está previsto um gasto total de cerca de 2 milhões de euros.