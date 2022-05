Eleições marcadas para 4 de junho

Depois de nenhuma lista ter sido apresentada até dia 30 de abril, levando a que o ato eleitoral de 15 de maio fosse adiado, a Mesa da Assembleia-Geral da Académica remarcou estas eleições para o próximo dia 4 de junho. Este é, portanto, o dia em que os associados da Briosa serão chamados a votar, aguardando-se, agora, para se saber se desta vez haverá candidatos à Direção dos estudantes.Mas esta não é a única data importante para a vida da Académica nas próximas semanas. A discussão em torno da mudança de SDUQ para SAD continua no centro do debate e foi agendada para dia 15 de maio uma votação para que se proceda, ou não, a esta alteração no modelo societário.Entretanto, na manhã desta quinta-feira o Conselho Académico emitiu um comunicado, no qual informa os sócios que "foi aprovada por unanimidade" a recomendação feita à direção de que "na proposta da transformação da SDUQ em SAD leve em conta, no que for possível, as preocupações manifestadas no parecer da comissão de acompanhamento, e bem assim, nas diversas intervenções dos senhores conselheiros".