Empresário de Júnior reage ao veto de João Alves

Pouco tempo depois de João Alves ter afirmado que com ele ao leme da Briosa Júnior não voltará a jogar , o empresário do cabo-verdiano, de 28 anos, emitiu um comunicado para defender o jogador e mostrar-se disponível para o atacante rescindir o contrato com a Académica.Recorde-se que toda esta polémica foi despoletada após Júnior se ter negado a defrontar o Famalicão, em jogo realizado no dia 13 de abril, alegando estar lesionado. Desde esse dia, não mais voltou a treinar-se com os colegas, passando a figurar no boletim médico."O atleta Junior Sena representado por nós e ainda ligado contratualmente à Associação Académica de Coimbra, está a ver o seu profissionalismo e dignidade colocado em causa pelo seu Treinador.- o jogador assinou pela Académica para jogar na equipa principal, e quando convidado a ajudar a equipa sub-23, aceitou com profissionalismo o desafio e fez 2 golos jogando 86 minutos.- o atleta tem jogado com dificuldades físicas nos últimos 3 meses sendo do conhecimento do departamento médico do clube.- na semana que antecedeu o tão propalado jogo, o atleta apenas realizou a última sessão de treino, não realizando nenhum teste pré-jogo.- aceitamos que o timing do atleta ao comunicar que não estava em condições para jogar tenha criado dificuldades ao Treinador, no entanto o atleta já referiu ao próprio Treinador que não queria prejudicar a equipa.- rebatemos a adjetivação do atleta ser um "jogador normalíssimo" e para isso basta ver os números que o Junior Sena produziu na época anterior: 41 partidas, 7 golos e 6 assistências.- mesmo no plantel atual o "jogador normalíssimo" é o 2o melhor marcador!- na ausência do "jogador normalíssimo" a Associação Académica de Coimbra em 3 jogos tem 1 derrota e 2 empates com apenas 1 golo marcado!Assim, com esta tentativa de retirar mercado e com a péssima atuação da direção da Associação Académica de Coimbra em defesa de um atleta que tantas alegrias deu aos Academistas esta época (futebol tem mesmo memória curta), estamos disponíveis para terminar o vínculo contratual não abdicando dos valores em dívida à data atual - ao atleta e à nossa empresa.Cordiais cumprimentos e força briosa"