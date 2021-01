Fabiano transportado para o hospital

O azar bateu à porta de Fabiano, lateral-direito que sofreu uma entrada dura durante o encontro desta terça-feira, frente ao Leixões. O jogador saiu lesionado ainda na 1.ª parte, tendo sido transportado para uma Unidade de Saúde, para realizar exames ao pé esquerdo. No final do jogo, Rui Borges lamentou a lesão do jogador e a inexistência de VAR na Liga Sabseg. "Devia haver na 1.ª e na 2.ª Liga. Seria importante para todas as equipas, mas hoje era importante para nós", salientou.