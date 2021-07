Fábio Fortes a caminho de Coimbra

Fábio Fortes deve assinar pela Académica. O avançado, de 29 anos, tem já um acordo com os estudantes, faltando apenas alguns pormenores para que o contrato seja assinado e o jogador seja apresentado.





A confirmar-se, este será o regresso do cabo-verdiano a Portugal, depois de na última temporada ter jogado nos romenos do Hermannstadt e no Busaiteen Club, do Barém. Antes, Fábio Forte representou clubes como o Penafiel – 20 golos marcados em duas temporadas – e o Arouca – 27 golos marcados em duas temporadas.